Open atelierroute ART-Brummen

BRUMMEN – Stichting ART-Brummen heeft komend weekend weer een open atelierroute. Kunstenaars stellen zaterdag 29 en zondag 30 juli hun ateliers en galerieën open voor publiek. De locaties zijn beide dagen gratis te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur.

Mieke Diekmann heeft meerdere gastexposanten in haar galerie en beeldentuin Het Arthuus in Loenen. Max Timmerman schildert vogels, vlinders en vissen in olieverf in dunne glacerende lagen, wat beweging en transparantie geeft. De organische vormen in het geblazen glas van Ingrid Beemsterboer sluiten daar prachtig bij aan in heldere kleuren. Het glas en mozaïek van Jenny Olde Monnikhof hebben invloeden van Miró en haar bomen en andere objecten passen door de vaak primaire kleuren bijzonder mooi in deze expositie. Sinds kort heeft de galerie een nieuwe collectie schilderijen van Raid Houby. Deze van oorsprong Irakese kunstenaar is vertelt door symbolen in zijn schilderijen over de verhalen en sprookjes uit z’n jeugd. De schilderijen van Mieke Diekmann zelf zijn voornamelijk te zien in het atelier, haar bronzen beelden in de beeldentuin, waar ook keramisch werk staat van Lyda Dirkse en geblazen glas van Johan de Vries. Kijk voor meer informatie op www.arthuus.nl.

Het werk van Ivonne Drosten is afwisselend en divers, zowel qua onderwerpen als materiaalgebruik. Ze heeft een voorliefde voor realisme, met name het onderwerp glas. De mensheid in zijn totaliteit als inspiratiebron krijgt een steeds bredere en diepere betekenis in haar schilderijen. Gedachtensprongen en emoties wisselen zich hierbij af. Zie ook www.ivonnedrosten.nl

Piet van Middelaar toont een variëteit van zijn beelden in de tuin achter zijn atelier. De wanden en de vloer in zijn atelier zijn rijkelijk gevuld met kleurrijke, levendige of bijna meditatief stemmende schilderijen. Daartussen hangen of liggen objecten van zink, roestig gereedschap en kleine iele takjes als vogels. Voor Piet is de verbeelding een kostbaar vermogen van de mens en daarmee van onschatbare waarde. Meer informatie staat op www.pietvanmiddelaar.nl.

Annie Elissen wordt geïnspireerd door de schoonheid van het alledaagse. Bezoekers verrassen met haar werk, soms heel kleurrijk, dan juist weer zwart/wit of in een andere kleurstelling. Nieuw zijn haar paarden. Momenteel werkt Annie veelal met acryl, niet alleen op doek maar ook op objecten, houten panelen en porselein. Dit weekend zal er volop geschilderd worden in de tuin, terwijl Annie er natuurlijk zelf bij is eventuele aanwijzingen. Zelf zal ze ook de penselen hanteren. Op zondag komt Dagmar Schneider er nog bij om te beeldhouwen. Zie ook www.annie.elissen.com.

Joop van Ulden blijft nog steeds nieuwe keramische vogelhuisjes en voedertafels maken. In zijn atelier is veel te zien en te genieten voor vogel- en keramiekliefhebbers. Er zijn ook nog steeds waterornamenten en fonteinsets te zien en te koop. Meer informatie staat op www.joopvanulden.nl.

Sinds 1995 werkt Analies Martin met klei. Haar inspiratie komt uit een spontane inval, een herinnering of alledaags moment. Intuïtief probeert ze in klei uitdrukking te geven aan wat haar beweegt. Met haar meest recente werk gaat ze terug naar Curaçao. De op zee-egels geïnspireerde objecten zijn gemaakt met grove chamotteklei en bewerkt met engobes, okerkleurige- en zwarte pigmenten. Het werk wordt afwisselend gestookt in een elektrische- dan wel een raku-oven. Kijk ook op www.analiesmartin.nl.

www.art-brummen.nl