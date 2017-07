Geslaagde jeugdviswedstrijden

GIESBEEK - Om de jeugd enthousiast te maken voor het vissen hield HSV Ons Genoegen Giesbeek alweer voor het vierde jaar op rij een competitie voor de jeugd van vijf tot en met vijftien jaar uit de regio. Voor de kinderen die zelf geen hengelspullen hadden, werd er voor hengels en tuigjes gezorgd. Dit werd mogelijk gemaakt door de sponsors Holland Baits en Ronnie Spaan uit Lathum, Vissers hengelsport.nl uit Didam en Ebbers Giesbeek. De opkomst was dit jaar iets minder dan vorig jaar, maar het enthousiasme was er niet minder om. Elke wedstrijd werd er door de jeugdige vissers op het scherpst van de snede gestreden.

Er zijn vier wedstrijden gevist. Op alle wedstrijdavonden werd er door iedere deelnemer vis gevangen. Een welkom moment was ook wanneer Mientje rond ging met koffie voor de begeleiders en pakjes drinken en marsen en snickers voor de kinderen. Na elke wedstrijd werd de gevangen vis gemeten en wie aan het eind van alle wedstrijden de meeste lengte vis had, mocht zich in zijn leeftijdsklasse jeugdkampioen van Ons Genoegen noemen. Toen het laatste fluitsignaal van de vierde wedstrijd had geklonken, trok iedereen richting het clubgebouw waar de kinderen en hun begeleiders werden getrakteerd op fris en frites. Ondertussen werd door de mannen van de wedstrijdcommissie de stand opgemaakt.

Daarna kwam eindelijk het moment waar alle vissers in spanning op zaten te wachten: de prijsuitreiking. In de leeftijdscategorie vijf tot en met negen jaar won Stan met 1733 centimeter vis. Hij had ook de grootste vis gevangen van 31 centimeter. In de leeftijd tien tot en met vijftien jaar won Damian met 1807 centimeter vis. Ook had hij de meeste vissen in één wedstrijd gevangen, namelijk 47 stuks.