St Joriskerk Drempt zet deuren weer open

DREMPT - Traditioneel zet de St Joriskerk te Drempt in de maanden juli en augustus elke zaterdag haar deuren open voor het publiek. Bezoekers kunnen de kerk van binnen bekijken. Daarnaast is er elke week iets anders te doen, zoals een expositie of optreden.

De kerk van Drempt wordt in 1067 voor het eerst in de archieven genoemd. Het verhaal gaat echter dat de kerk door Karel de Grote in de achtste eeuw is gesticht. Ter verbetering van de akoestiek zijn in 1964 tien wandtapijten aangebracht. Naar ontwerp van Gunhild Kristensen en door de Dremptse bevolking in huisvlijt geknoopt in de Noorse rye-techniek. Ze zijn 2 meter breed en 3 meter lang en tonen de morgenster, de distel, het kruis, de palmtak, de wijnstok, de mosterdplant, het geknakte riet, de zon der gerechtigheid, de fontein des levens en de korenaren.

In de kerk staat verder beeldhouwwerk van Eduard van Kuilenburg, gemaakt in 1954. De beelden tonen symbolen voor de vier evangelisten, vier doopsymbolen, de zeven hoofdzonden, de zeven werken van barmhartigheid, een duiveltje, een engeltje en de twaalf artikelen van het geloof.

Tijdens de open zaterdagen (en één zondag) zijn er diverse activiteiten en zijn er gastvrouwen en gastheren aanwezig die bezoekers de nodige informatie kunnen verschaffen. Tijdens de eerste openstelling op zaterdag 1 juli is er een expositie te zien met bloemwerk van Daphne Bloemendaal. Voor koffie en thee is ook gezorgd en deze is gratis. Een vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk op prijs gesteld. De deuren staan van 11.00 tot 17.00 open.