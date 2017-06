Met Bram in de tent

DIEREN – Het weer viel helaas wat tegen afgelopen weekend en dat maakte de Wereldspellendag in de Dierense Speeltuin wat frisjes. Gelukkig liep bij het optreden van Idols-ster Bram Boender de temperatuur in de tent op het terras rap op.

De vrijwilligers van de Dierense Speeltuin hadden een mooi programma opgesteld voor deze Wereldspellendag. De kinderen konden zich bijvoorbeeld uitleven op een buikschuifbaan en dat is ook met slecht weer hartstikke leuk! Polysport had verschillende bogen meegebracht, waarmee de kinderen als heuse jagers mochten schieten. Dat bleek nog best moeilijk! Natuurlijk kon er ook lekker worden gespeeld op de toestellen, waaronder de pas geopende draaimolen. Net als alle activiteiten op de Wereldspellendag, is de draaimolen geschikt voor àlle kinderen: er is een plekje voor een rolstoel of buggy.

Het is jammer dat de weergoden niet hebben meegewerkt en na een week vol zonneschijn juist zaterdag hebben uitgekozen voor een flinke portie nattigheid. Het aantal bezoekers was daardoor helaas niet waar de organisatie op had gehoopt, maar dat neemt niet weg dat de bezoekers hebben genoten van een heerlijke dag.