Hoge opbrengst haringparty

DOESBURG- Donderdag 22 juni was tijd voor de vijfde haringparty van de Rotary Doesburg. Het was weer reen gezellig treffen met heerlijke haring en Zuidam korenwijn. Shantykoor de Iesselbrassers verzorgde een fantastisch optreden en dat samen met nieuwe haring is een uitstekende combinatie. Zeemansliedjes en vis gaan nu eenmaal prima samen.

Zoals traditie is geworden, zijn er twee vaatjes haring geveild. Het eerste vaatje werd verkocht met een timer. Ieder doet geld in een bus en wie de bus heeft als de timer afgaat, heeft het vaatje gewonnen. Het tweede vaatje werd per opbod verkocht. Dit jaar was Ubbink met 1800 euro de hoogste bieder. Beide vaatjes werden geschonken aan de bewoners van Sint Elisabeth en de Hessengracht.

De totale opbrengst van de haringparty werd door Attent verdubbeld en het eindbedrag kwam daarmee op een prachtige 8130 euro. Dit geld wordt eveneens besteed aan de bewoners van Sint Elisabeth en de Hessengracht. Er is een vriendenstichting opgericht die de gelden gaat beheren en in overleg extraatjes verzorgt voor de bewoners. Voorzitter is Hermen Overweg, in het bestuur bijgestaan door Martin Beijer en Wil Verlaan.