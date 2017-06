Ballonnen vliegen naar Duitsland

EERBEEK – Ieder jaar houdt Oranjevereniging Eerbeek een ballonnenwedstrijd op Koningsdag. Er zijn weer veel ballonnen opgelaten door hoopvolle kinderen, die wensten dat hun ballon de langste reis zouden maken. Tijdens de Oranjefeesten maakte de organisatie de prijswinnaars bekend. De ballonnen vlogen dit jaar weer richting Achterhoek en sommige gingen zelfs de grens over naar Duitsland. De ballon van Finn Nijhof kwam in Isselburg en die van Lauren Zomer in Rees, beide zo’n 70 kilometer van Eerbeek en daarmee hebben zij de wedstrijd gewonnen. Daarnaast waren er prijzen voor Lars en Dani Mulder, Fleur Wesselink, Linde van Breda, Indi en Silke Aniba, Maud Nijenhuis, Finns broer Jamie Nijhof, Jenn Dorland, Dylan Hendrickx en Duuk de Mik.