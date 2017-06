Superuitslagen voor Karate Club Eerbeek

EERBEEK - Zondag 25 juni heeft een delegatie van Karate Club Eerbeek meegedaan in Drachten aan het Open Friese Kampioenschap. Roselie Vleeming werd eerste in de categorie kata negen jaar en won van een geduchte tegenstander.

Ray Sambeek werd vierde in Kata 12/13 jaar. Robert Dalhuisen werd eerste in 14/15 jaar Kata als overduidelijke poulewinnaar. In het Kumite heeft Robert een zeer mooie tweede plaats bevochten met mooi gemaakte punten.

De karateka met hun begeleiders van Karate Club Eerbeek zijn in alle vroegte vertrokken. Het was een goed bezet toernooi met deelnemers uit heel Nederland en onder auspiciën van de KBN Karate Bond Nederland. De competitie was vol strijd en passie voor het Karate, men moest ook zeker incasseren en alle kennis in zetten voor wat betreft het behalen van de volgende rondes. De poules in groote van vijf tot tien deelnemers werden over vijf velden gestreden. De beide poules van Kata en Kumite kwamen de Karateka van KCE goed door, zelfs tot aan de kwart en halve finales. Door goede en perfecte inzet en de juiste trainingen is bewezen dat de Karatetka van KCE complete Karateka’s te zijn. De verdienste van deze karatekas zijn te danken aan de inzet van training, techniek en wilskracht aldus Sensei Ronald van den Eyssel.

Om onze karatekas in actie te zien, kunt u woensdags en vrijdags de training volgen en kennismaken met Karate. Het is voor oud en jong en alle leeftijden vanaf 6 jaar.

Voor meer informatie kijk op onze website www.karateclubeerbeek.com.