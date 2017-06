Hollandse Nieuwe brengt 3.000 euro op

VELP - De Hollandse Nieuwe is nog maar net in het land of Erik en Petra van café ’t Pintje in Velp hebben op donderdag 15 juni alweer hun jaarlijkse haringparty gehouden. Dit jaar voor de tiende maal. De gasten proefden uiteraard de maatjesharing en genoten verder van oesters, sushi, stokbrood met sardientjes en pittige makreel. Ieder jaar is een verloting van een vaatje haring en wat prijzen die ter beschikking zijn gesteld door sponsoren. De opbrengst gaat traditiegetrouw naar een goed doel zoals de Speelgoedbank, de Kinderboerderij Rheden, het Inloophuis Velp, Ome Joops Tour, de Kluiskamp, de Dutch Don't Drown Foundation en het Hospice Rozendaal. Dit jaar ging de recordopbrengst van 3.000 euro naar Stichting De Rhedense Schaapskudde. Onder de bezielende leiding van veilingmeester Rob de Jong werden de aanwezigen verleid tot het bijeen brengen van dit voor De Kudde meer dan welkome bedrag. Volgens de herders, die de cheque in het bijzijn van hun honden, in ontvangst namen, is het geld vooral bestemd voor voer en de medische verzorging van de schapen en lammetjes.