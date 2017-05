Iedereen mag meedoen met Innoforte WandelDrieDaagse

VELP - Op maandag 29 mei, woensdag 31 mei en donderdag 1 juni houdt stichting Innoforte, ouderenzorgorganisatie in Velp, voor de derde keer de Innoforte Wandeldriedaagse, onder het motto: Velp in beweging. Iedereen mag meedoen, deelname is gratis.



De inschrijving voor deelname is open. Deelnemende locaties zijn De Biesdel, het Lorentzhuis, Nieuw Schoonoord, ’t Jagthuis, Oosterwolde, dagactiviteitencentra ’t Prieel en De Serre en buurthuis de Poort. Deelnemers starten iedere wandelmiddag vanaf de locatie waar zij het dichtstbij wonen en lopen dan allemaal naar het eindpunt van die dag. Daar wordt een drankje aangeboden en vervolgens wandelen de deelnemers weer terug naar hun beginpunt. De laatste dag, op 1 juni, verzamelen alle deelnemers zich om 14.30 uur bij Nieuw-Schoonoord en lopen vervolgens in één lang lint naar ’t Jagthuis aan de Hoofdstraat 1. Hier worden zij binnen gehaald met gladiolen en een medaille. In de tuin is het één groot feest, met muziek, hapjes en drankjes.

"De wandeldriedaagse was vorig jaar een enorm succes. Cliënten kijken erg uit naar de komende editie. Het ís ook leuk om samen te wandelen en voor de zoveelste keer over het bekende potje met vet te zingen. Plezier in bewegen staat voorop en de locaties die als eindpunt fungeren, onthalen de deelnemers iedere dag als helden. Maar de intocht op de laatste dag wordt als hoogtepunt beleefd. Daar maken we dan ook echt een feestje van, met alle vrijwilligers samen," aldus Miriam Jansen, activiteitenbegeleider.

De Wandel3daagse wordt ook dit jaar weer ondersteund door de gemeente Rheden en het Sportbedrijf Rheden. Hulpmiddelenleveranciers Harting Bank en RSR hebben speciaal voor dit wandelevenement een bijdrage geleverd aan rolstoelen voor minder mobiele deelnemers.

Opgeven, als deelnemer of als vrijwilliger, kan vanaf heden. Per email bij verenigingsleven-jh@innoforte.info of door te bellen naar de receptie van ’t Jagthuis op telefoonnummer 026-3849292. Vrijwilligers wordt gevraagd om ook door te geven wanneer zij beschikbaar zijn.