Brede Sociaal Maatschappelijke Raad zoekt ervaring met de zorg

DOESBURG - In 2012 stelde het College van Burgemeester en Wethouders in Doesburg de Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) in als officieel adviesorgaan. Vanaf 2015 heeft de gemeente, na de decentralisaties, er veel taken bij gekregen en heeft de BSMR meegedacht over het nieuw te vormen beleid dat deze uitbreiding van taken met zich meebracht. Op elke nieuwe verordening gaf de BSMR advies.

Nu het al geruime tijd op de uitvoering van dit beleid aankomt, wil de BSMR graag van de Doesburgers horen wat de gevolgen van de uitvoering van het nieuwe beleid in de praktijk voor hen heeft betekend of nog steeds betekent. Het gaat hierbij om de uitvoering van het WMO beleid, de Jeugdwet en de Participatiewet. De BSMR wil graag in contact komen met mensen die direct met de nieuwe maatregelen te maken hebben of hebben gehad. Graag wil de adviesraad horen of men al dan niet tevreden is over de wijze waarop de dienstverlening wordt uitgevoerd en vooral: weet de Doesburger de juiste loketten te vinden m.a.w. weet men de plek te vinden waar men antwoord op hun vragen kan krijgen.

Om met inwoners in contact te komen organiseert de BSMR maandag 29 mei van 19.30 tot 21.30 een publieksavond op de bovenverdieping van de Linie 4, waar onder andere ook het Zorgloket te vinden is. Rianne Willemsen van het WMO Zorgloket, Esther Spreeuwers van maatschappelijk werk van de STMR, Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en lid van het Jeugdteam en Peter Werrebroeck, teamleider Samenleving gemeente Doesburg en coördinator van het Sociaal Team zullen respectievelijk vertellen wat hun werk bij het Zorgloket, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de uitvoering van de Participatiewet inhoudt. Al deze medewerkers zijn met hun eigen specifieke deskundigheid ook lid van het Sociaal Team. Bezoekers kunnen zich laten informeren, eigen ervaringen delen en in discussie gaan met elkaar en de leden van de BSMR.

De BSMR kent vanaf september 2016 een nieuwe samenstelling. Er zijn zeven leden, waarvan er twee uit de oude samenstelling zijn en vijf nieuw. Daarnaast is er sinds 1 februari een nieuwe onafhankelijk voorzitter. Daarmee is de groep op volledige sterkte. De leden willen zich op deze publieksavond ook graag aan de inwoners voorstellen en hun motivatie toelichten. Al met al dus redenen genoeg om maandag 29 mei om 19.30 uur naar de Linie te komen.