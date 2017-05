Kreidlerclub naar nieuwe stek

KLARENBEEK - De Kreidlerclub Klein Amsterdam is verhuisd. Dit kwam omdat de familie Bruggeman gaat verhuizen en de club zodoende zonder locatie zou komen te zitten. Dit was echter snel opgelost toen een van de leden aanbood om bij hem te komen. Nu komen de leden bijeen bij Louis Mulder aan de Klarenbeekseweg in Klarenbeek. Een stek waar de leden blij mee zijn. Sinds januari komen ze elke eerste maandag van de maand bij elkaar. "Een prima locatie om te sleutelen en te ouwehoeren! De naam van onze club gaat niet veranderen.”

Ook dit jaar organiseert de club weer een toertocht en wel op zondag 25 juni. Verzamelen vanaf 10.00 uur. Het vertrekpunt is Boerderij de Diederik aan de Gravenstraat 30 in Klein Amsterdam. De tocht zal dit jaar uit twee gedeeltes bestaan: een route van ongeveer 45 km vanaf 10.30 uur. Deze route komt weer terug in Klein Amsterdam voor patat en snacks.

Vertrek na de middag is om ongeveer 13.00 uur, voor een tocht van ongeveer 30 km met wederom terugkomst in Klein Amsterdam. Zo kunnen de deelnemers kiezen of alles of alleen de ochtend of middag te rijden. Ideaal voor de Solex-mensen denkt de club.

Deelname aan deze tocht is geheel voor eigen risico. De kosten bedragen 7.50 euro. Hiervoor ontvangt men gratis koffie en een consumptie en onbeperkt friet en snacks. Voor meer info; Henk Dijkman 06-23144410.