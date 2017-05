Mini-expositie over Wederopbouw-architectuur in Bronckhorst

BRONCKHORST - In de hal van het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo, staat van 22 mei t/m 21 juli de mini-expositie: Wederopbouw, een kansrijke erfenis. In de Wederopbouw-periode (1940-1965) werd de oorlogsschade hersteld. In deze tijd ontstond een nieuwe manier van bouwen en er is nooit meer zoveel gebouwd in ons land als toen.

Dit maakt de Wederopbouw tot een interessante periode binnen de Nederlandse architectuur.

Ook in Bronckhorst zijn veel Wederopbouw-woningen en -boerderijen te vinden. De gemeente brengt deze gebouwen in kaart en onderzoekt de mogelijkheden voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst. Uiteraard gebeurt dit in nauw overleg met de eigenaren.

Om inwoners een beeld te geven van de Wederopbouw in Bronckhorst, stelde de gemeente een kleine expositie samen. De expositie bestaat uit een aantal algemene informatiepanelen over deze periode van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, aangevuld met voorbeelden uit Bronckhorst.

Wethouder Arno Spekschoor van Wonen: “Gebouwen uit deze tijd zijn over een tijdje waardevol erfgoed. We denken bij erfgoed vaak aan oude landhuizen en kastelen en niet zo snel aan een boerderij van nog maar 60 jaar oud. Maar als we gebouwen uit deze periode willen bewaren, dan moet je er nu mee beginnen om ze te beschermen.”

De mini-expositie is te bekijken tijdens openingstijden van het gemeentehuis en gratis toegankelijk.