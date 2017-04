Tweede fase bouwplan Sulvalda in Loenen

LOENEN - Twee jaar geleden werden de woningen in de eerste fase van Sulvalda in Loenen opgeleverd. De fraaie woningen en appartementen in het centrum van het dorp, met de namen Dassenburcht en Eekhoorn, bleken in trek en de bewoners hebben het er inmiddels zeer goed naar hun zin.

De verkoop van de tweede fase is begonnen en bestaat uit 12 eengezinswoningen en twee-onder-een-kapwoningen. Ook voor die huizen in de tweede fase wordt een goede belangstelling verwacht. Te lang werd er niet gebouwd in Loenen, dus deze plannen voorzien beslist in een behoefte.

Aan de Horstweg worden twee-onder-een-kapwoningen gerealiseerd, die als naam Edelhert meekrijgen. Het worden woningen met een achtertuin en een aangebouwde garage aan de zijkant. De woonkeuken wordt aan de straatzijde van de Horstweg voorzien, zodat de woonkamer uitziet op de achtertuin. Drie slaapkamers, een badkamer en een vaste trap naar de zolder maken het tot royale woningen.

De twaalf eengezinswoningen, van het type Damhert, worden gebouwd aan het Middenpad, een zijweg van de Horstweg. Die woningen krijgen een achtertuin met geschakelde stenen bergingen. Parkeerplekken voor bewoners worden voorzien aan de voorzijde van de woningen die eveneens drie slaapkamers, een badkamer en een vaste trap naar de zolder krijgen.

Op dinsdag 9 mei wordt er een informatieavond van 19:00 - 20:00 uur georganiseerd aan de Eerbeekseweg 33 te Loenen bij het kantoor Ter Horst Vastgoed.

De woningen worden gerealiseerd en gebouwd door Bessels Beheer uit Wilp en verkocht door Tijmen Kroes in Apeldoorn en Ter Horst Vastgoed uit Loenen.

Voor meer informatie: www.nieuwbouwloenen.nl; www.terhorstvastgoed.nu; www.tijmenkroes.nl