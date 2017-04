Niels Mulder en Jan Korenblek Libre-kampioenen

KLARENBEEK - Anderhalve week lang werd gestreden om het Klarenbeeks Kampioenschap Libre biljart. In totaal streden 54 enthousiaste biljarters mee, die allen lid zijn van een Klarenbeekse biljartvereniging of leden zijn van een vereniging uit de nabije omgeving.

Voor de finale-ronden plaatsten zich zes biljarters. Niels Mulder van SC Klarenbeek afdeling biljart en Jan Korenblek van BV De Diederik, plaatsten zich om te strijden om de hoogste eer.

Niels doet al vanaf de begin van de toernooi mee. Jan deed voor de vierde keer mee en plaatste zich nu voor het eerst voor de finale ronden. Beiden zijn trots op het behaalde resultaat. Beiden spreken over een top, goed georganiseerd toernooi en hebben woorden te kort over de spannende finale. Een unicum was het relaas van beiden.

Derde werd Toon Hurenkamp (gemiddelde 44), vierde Bennie de Krosse (47), vijfde Joop Vriezekolk (33) en Frans Berenschot (59).

foto:

De trotse finalisten. Niels met beker en Jan met keu. Toon Hurenkamp afwezig - foto: Bert Visser