Adviesraad Sociaal Domein zoekt uitbreiding via nieuwe website

RHEDEN/ROZENDAAL - De Adviesraad Sociaal Domein Rheden Rozendaal lanceerde op 12 april een geheel vernieuwde website om inwoners van deze twee gemeenten nog beter te informeren over de rol van de adviesraad. De website biedt informatie over het sociaal domein zoals de jeugdwet, wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet. De adviesraad adviseert gevraagd en ongevraagd de colleges van burgemeester en wethouders over voorgenomen beleid. De adviezen staan ook op de website.

De adviesraad bestaat uit minimaal zeven en maximaal twaalf leden die kijken door de bril van de inwoners naar de ontwikkeling, het invoeren en uitvoeren van beleid en vooral naar de gevolgen daarvan voor kwetsbare inwoners. Een voorbeeld hiervan is de zorg die de adviesraad heeft over de voorgenomen sluiting van de huisartsenpost van ziekenhuis Velp medio 2018. De adviesraad heeft het initiatief genomen om in gesprek te gaan met ziekenhuis Rijnstate, de huisartsendienst en de dienstapotheek Arnhem en omgeving over de consequenties van de sluiting van deze voorziening voor de inwoners.

De leden van de adviesraad hebben uiteenlopende achtergronden en een breed scala aan contacten. Er is een aanvulling nodig van mensen die sociaal en maatschappelijk betrokken zijn. De adviesraad vergadert maandelijks in het gemeentehuis in De Steeg. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. Leden praten positief kritisch mee tijdens het beleidsproces en adviseren over maatwerkoplossingen voor kwetsbare inwoners. Leden ontvangen een onkostenvergoeding per bijgewoonde vergadering.

Kennismaken met de adviesraad kan door een vergadering bij te wonen op de eerste maandag van de maand. De adviesraad heeft een eigen notulist die tevens op zoek is naar een collega. Meer informatie is verkrijgbaar op de websites www.adviesraadsociaaldomein-rheden.nl en www.adviesraadsociaaldomein-rozendaal.nl of neem contact op via e-mail. secretariaat.asd@gmail.com.