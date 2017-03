NVM Open Huizen Dag, hét moment om je slag te slaan

DIEREN – Een lage hypotheekrente, aantrekkelijk geprijsde huizen en een maximale Loan-to-Value van 101%. Allemaal aantrekkelijke ingrediënten om een (andere) koopwoning te overwegen. De NVM Open Huizen Dag, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 1 april, is een goede kans om je breed te oriënteren en nog dit jaar je slag te slaan.

Tijdens de NVM Open Huizen Dag kunnen potentiële kopers zonder afspraak tussen 11.00 en 15.00 uur te koop staande woningen bezichtigen. Aan de laatste NVM Open Huizen Dag, in oktober van vorig jaar, deden landelijk zo’n 29.000 huizenbezitters mee. Er werden ongeveer 104.000 bezoeken afgelegd. De NVM Open Huizen Dag blijft dus onverminderd populair.

Fabian Grotenhuis, NVM Makelaar en eigenaar van Grotenhuis Makelaardij uit Dieren verwacht dat veel woningzoekers de aankomende voorjaarseditie van de NVM Open Huizen Dag zullen aangrijpen om zich op de koopwoningmarkt te oriënteren. “Alle lichten staan op groen: de hypotheekrente is nog steeds historisch laag en de huizen zijn, ondanks het herstel van de woningmarkt, nog steeds aantrekkelijk geprijsd. Met de hoge huren, lage rente en aantrekkelijke huizenprijzen is het voor iedereen en met name voor starters en mensen die nog een woning huren interessant om juist nu een woning te kopen. Kortom, kom in actie en sla je slag tijdens de NVM Open Huizen Dag.”

Het kantoor van de Dierense makelaar is op zaterdag 1 april geopend van 10.00 tot 16.00 uur.