Actie Fles voor Les

OOSTERHUIZEN - In de meivakantie brengen twee leerlingen van Openbare basisschool Oosterhuizen een bezoek aan het weeshuis Village of Joy in Zuid-Afrika. Omdat er in het weeshuis te weinig geld is om alle kinderen naar school te laten gaan, wordt er een actie gehouden door de leerlingen van groep zeven en acht van deze school.

Zij verzamelen van 27 maart tot en met 7 april zoveel mogelijk statiegeldflessen. Ook de Albert Hein in Beekbergen ondersteunt deze actie. Daar kan iedereen in deze periode flessenbonnen doneren voor het weeshuis. Men moet dan de flessenbon in de doos stoppen die naast de inlevermachine voor flessen in de winkel staat. Natuurlijk zijn gewone donaties ook van harte welkom. Hiermee zorgen de leerlingen dat ook de kinderen in Zuid-Afrika naar school kunnen om een goede toekomst op te bouwen.