Leuvenheimse Tennisclub opent seizoen met schoonmaak

LEUVENHEIM - De leden van de LTC maken zaterdag het tennispark en het clubhuis aan de Metelerkampweg weer helemaal klaar voor het nieuwe seizoen. LTC doet dit seizoen mee in de KNLTB voorjaars- zaterdagcompetitie met zowel een dames- als een herenteam. De tegenstanders komen voornamelijk uit de directe omgeving van Leuvenheim.

Bij de thuiswedstrijden, die om 13.30 uur beginnen, is de kantine geopend en publiek is van harte welkom.

Op zondag 9 april gaat het seizoen van start voor de eigen leden: de jeugdleden spelen van 12.00 uur tot 13.00 uur terwijl de senioren vanaf 13.00 de baan opgaan. In de loop van april start op de dinsdagavond de onderlinge mixed-dubbel competitie. Plezier en sportiviteit zijn de belangrijkste kenmerken van deze interne competitie. Op donderdag 20 april begint om 19.00 uur een inloopavond waarbij niet-leden (eventueel in gezelschap van een lid) kennis kunnen maken met de tennissport. Voor rackets wordt gezorgd. Gediplomeerd trainer Jan van Raai (hij verzorgt ook de tennislessen bij LTC) is op deze avond aanwezig. Informatie over tennislessen is te verkrijgen bij Jan van Raai, tel 06-13463003.