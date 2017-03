Hennepplantage in Spankeren

SPANKEREN - Juist in de week dat in het dorp Spankeren een grote hennepplantage werd ontmanteld, bracht Toneelgroep Spankeren in het weekend drie keer met veel succes het stuk Don Tòn op de planken. De crimineel Tòn wilde in dat blijspel een boerenschuur huren om er een hennepplantage in te beginnen. Twee dames van de plaatselijke zang aasden ook op die schuur, als oefenruimte, maar zagen dat idee aan hun neus voorbij gaan omdat de criminele 'Don' het pand kreeg toegewezen.

Vele hilarische verwikkelingen later kregen ze alsnog hun zin, omdat via een list Don Tòn was wijsgemaakt dat de politie hem op de hielen zat. Eind goed, al goed, zoals het in een echt klucht hoort. En drie keer een volle zaal van het Dorpshuis voor Toneelgroep Spankeren, die toonde dat ze met veel verve en vaart een goede klucht over het voetlicht kunnen brengen. - foto: Han Uenk