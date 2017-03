Leven langs De Linie

DOESBURG - Voorafgaand aan een bewonersavond om hen te informeren over de aanstaande werkzaamheden rondom De Hoge Linie, werd door de wethouders Ellen Mulder en Fred Jansen een plaquette onthuld waarop uitleg wordt gegeven over het belang van de linies rond Doesburg. Het informatiebord kreeg een plaats in het tunneltje aan de Panoverweg, de toegangsweg van de stad naar de Hoge Linie. In drie talen wordt daarop uiteengezet wat de linies waren en wat hun cultuurhistorisch belang is. De linies in Doesburg zijn een zeer goed bewaard gebleven voorbeeld van de Nederlandse vestingbouw en het werk van ontwerper Menno van Coehoorn. Terecht koestert Doesburg die verdedigingswallen en is de gemeente van plan ze toeristisch aantrekkelijker te maken, maar daarbij de grote en kwetsbare natuurwaarde te behouden. - foto: Han Uenk