Gouden speld voor Jan Gansner

DOESBURG - In het werkstation Beinum van Philadelphia, was het zaterdag 24 maart feest. Jan Gansner, een van de actieve vrijwilligers, vierde zijn 50 jarig jubileum en werd uitgebreid gefeliciteerd door de leiding en gebruikers het WEC station (Werk, Educatie en Creativiteit).

In zijn 50 jarige vrijwilligersloopbaan heeft Jan Gansner heel wat meegemaakt en ontwikkelingen zien plaatsvinden. In de 70-er jaren is hij gevraagd om met de pluimvee- en vogelvereniging toe te zien op de verzorging van de dieren op Wielbergen. Na het bouwen van een volière werd hij gevraagd meer vrijwilligerswerk te doen. Sindsdien is hij gebleven als vrijwillig begeleider en oplosser van diverse technische probleempjes.

Op dinsdag begeleid hij een van de mannen met timmerwerkzaamheden. Woensdag op Wielbergen 'klein kluswerk' en donderdags rijd hij cliënten van Wielbergen naar de dagbesteding. Dit alles, volgens Jan, “in de morgen, dan heb ik de middag voor mezelf in mijn schuurtje voor mijn hobby’s.” Ondanks de gouden speld en alle aandacht voor zijn 50-jarig jubileum, blijft Jan Gansner gewoon met plezier doorgaan met zijn vrijwilligerswerk. - foto: Doesburg TV / Maarten Lindner