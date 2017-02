Veel enthousiasme om ‘meer te doen’ met Apeldoorns Kanaal

REGIO - Beleef het Apeldoorns Kanaal gaat voor meer reuring in, op en rondom het Apeldoorns Kanaal, dat loopt van Dieren tot Hattem. Onder het motto: “Samen zorgen voor meer beleving in, op en rond het Apeldoorns Kanaal”. Het is een initiatief van de gemeenten Epe, Hattem, Heerde, Apeldoorn, Rheden en Brummen, waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland.

Tijdens een netwerkbijeenkomst in september 2016, bleek dat er veel enthousiasme is bij inwoners, ondernemers en verenigingen om ‘meer te doen’ met het Apeldoorns Kanaal. In vervolg op de netwerkbijeenkomst hebben drie goedbezochte werkateliers plaatsgevonden waar inspirerende ideeën voor meer reuring op het kanaal besproken zijn. Aan de hand van de zestig opgebrachte ideeën zijn zes werkgroepen gevormd.

Eén van de werkgroepen is de werkgroep ‘promotie’, die zich onder andere richt op een interactieve kaart met aanbod en initiatieven langs het hele Apeldoorns Kanaal. Bert van der Stoep, eigenaar Vadesto Outdoor Adventure: “We spannen ons al 35 jaar in om activiteiten op en rond het kanaal te verzorgen, elk jaar voor tienduizenden klanten. Aandacht voor het kanaal, door bijvoorbeeld een interactieve kaart die weergeeft wat er allemaal te doen is op, langs en rondom het kanaal, lijkt ons goed. Meer reuring op en rond het Apeldoorns Kanaal draagt positief bij aan de promotie van het kanaal bij bewoners, ondernemers en bezoekers. Het kanaal kan een prima rode draad zijn om meer samenhang te realiseren in activiteiten en promotie.”

Beleef het Apeldoorns Kanaal is zoals gezegd een initiatief van verschillende overheden: gemeenten aan het kanaal, het waterschap Vallei en Veluwe en de provincie Gelderland. Deze overheden hebben twee gebiedsmakelaars aangesteld om de ideeën die in het gebied leven op te halen en verder te brengen, te verbinden en te ondersteunen. Het doel is om het gebied rondom het Apeldoorns Kanaal nog aantrekkelijker te maken. De gebiedsmakelaars zijn Tessy Busio en Johan Kaspers. Laatstgenoemde zegt: “Tijdens de bijeenkomsten bleek dat mensen echt een gevoel hebben bij het Apeldoorns Kanaal. Men wilde ook direct praktisch aan de slag om het kanaal meer te laten beleven. Uit die energie zijn al zes werkgroepen ontstaan die ideeën werkelijk willen realiseren. Voor een gebiedsmakelaar is het heerlijk om daar een bijdrage aan te mogen geven.”