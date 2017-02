Zevenaar gaat zorg en ondersteuning dichter bij inwoners organiseren

GEM. ZEVENAAR - Vanaf 1 mei gaat de gemeente Zevenaar de zorg en ondersteuning voor inwoners anders organiseren: dichterbij en efficiënter. Dit gebeurt met teams die op vaste momenten en op herkenbare plekken in de gemeente actief zijn. Bijvoorbeeld vanuit (brede) scholen, dorpshuizen, kulturhuizen en bibliotheken. De teams vormen dé plek waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun vragen, problemen en het realiseren van hun ideeën.

Door de zorg en ondersteuning dicht bij de inwoner te organiseren in de vorm van gebiedsteams, sluiten de oplossingen beter aan bij mogelijkheden en initiatieven in de wijk. De teams ondersteunen inwoners op het gebied van zorg, opvoeding, welzijn, werk en inkomen en ideeën om de buurt of wijk aangenamer te maken.

In de gebiedsteams zijn mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en van de gemeente actief. Samen met de inwoner, de mensen in zijn omgeving, vrijwilligers en organisaties in de wijk (het wijknetwerk) denkt het team mee en zoekt samen met de inwoner naar oplossingen. Als het nodig is, schakelen zij hulp, professionele of specialistische zorg in.

Stef Bijl, Wethouder Zorg en Welzijn: “De ervaring is dat inwoners vaak al veel samen kunnen oplossen. Samen hebben zij het al goed voor elkaar. We kijken dan ook eerst naar de eigen kracht en verantwoordelijkheid van inwoners. Maar wanneer zij (tijdelijk) belemmeringen ervaren waardoor extra ondersteuning nodig is, kunnen inwoners terecht bij de gebiedsteams van de gemeente. Samen kijken we naar de hulpvraag en zoeken een passende oplossing.”

Vanaf mei starten de eerste gebiedsteams. Inwoners van de betreffende wijken ontvangen dan meer informatie over de bereikbaarheid, samenstelling en werkwijze van hun team. In 2017 wordt het concept verder uitgebouwd zodat de teams in alle wijken van de gemeente Zevenaar aanwezig zijn.