CdK bezoekt Doesburg

DOESBURG - Commissaris van de Koning Clemens Cornielje bezocht vorige week Doesburg. Zo ongeveer eens in de vier jaar bezoekt hij alle gemeentes van Gelderland. Hij begon rond kwart over drie met een wandeling door Doesburg. Als eerste bezocht hij het Gasthuishofje en de nieuwbouw aldaar. Daarna naar de Commanderije, om te zien hoe de renovatie vorderde. Hij roemde de vorderingen en vindt dat dit een parel voor de Doesburgse inwoners en toeristen gaat worden. Natuurlijk had Cornielje ook tijd om met winkeliers in de binnenstad een praatje te maken. Rond vijf uur bezocht hij als laatste het Arsenaal.



’s Avonds was er een bijzondere raadsvergadering gepland, waarin hij met de raad van Doesburg belangrijke politieke zaken besprak. Een niet makkelijke vergadering, want zoals hij vertelde: ”Er moeten door Doesburg moeilijke knopen worden door gehakt.” Die knopen zijn onder andere de vele samenwerkingsverbanden die Doesburg met omliggende gemeentes heeft. Maar liefst 63. De Commissaris van de Koning vindt dat dit toch echt terug gebracht moet worden, want er worden overal stukjes expertise weggehaald, maar dat past vaak niet in elkaar om een werkbaar geheel voor de Doesburgse gemeente te maken. Bovendien kost het de wethouders en ambtenaren erg veel overlegtijd en dat kan dan niet in de gemeente zelf besteed worden. Wat het Kleinstedenbeleid betreft heeft volgens Cornielje Doesburg al bovenmatig gebruik hier van gemaakt, maar met goede plannen zijn er nog steeds mogelijkheden hiervoor. - Foto: Hanny ten Dolle