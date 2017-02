Restaurantje spelen

EMPE - "Ober, heeft u nog een erwtensoep voor mij?" In het lokaal van groep 3/4 zit een groep ouders bij gedempt licht. Een brandend haardvuur knettert op het digibord. Bijzonder jeugdig personeel, allemaal een lange donkere schort voor, loopt af en aan met zuurkool, boerenkool en snert. Het winterrestaurant van de JH Isingsschool in Empe was donderdagavond 23 februari open en een daverend succes. Meester David Goossens: 'Het hele team volgde een traject: 'vaardigheden van de eenentwintigste eeuw'. We leerden hoe kinderen op een heel nieuwe manier kunnen leren. Dit Winterproject is daar uitgerold.'

De kleutergroepen maakten een Winter-prentenboek, groep 5/6 creëerden hun eigen Winter-park en de groepen 3/4 en 7/8 stortten zich als ondernemers in de dop op de horeca. 'Er waren werkgroepen financiën, menukaart maken, de aankleding van het Winterrestaurant… ze deden werkelijk álles zelf,' aldus Goossens. 'Wat me opvalt is dat de leerlingen het hele traject door ongelooflijk betrokken waren bij het proces, fantastisch om te zien.'

Kok Renzo uit groep 8 is tevreden: 'Er kwam maar één klacht binnen: dat het een beetje stonk, maar dat lag aan een pan met een te dunne bodem.' Bij de afwas staat Niek (groep 7) even uit te rusten. Zijn handen zijn brandschoon geworden van al dat sop. 'Ik heb zelf voor deze taak gekozen,' vertelt hij. 'Het is leuk werk, al zou ik er niet mijn beroep van willen maken.

Eline uit groep 8 vraagt aan tafel 6 of het heeft gesmaakt. 'Het was verrukke-lijk,' is het antwoord. 'Complimenten aan de kok. Ben jij dat soms ook?' 'Nee,' zegt Eline. 'Ik zat in de keukengroep en wij moesten uitrekenen hoeveel borden we nodig hadden - honderd! - en hoeveel bestek enzo. Eerst was het best veel stress - de glazen waren niet geleverd, dus daar moest de juf achteraan - maar nu is het heel leuk om de borden rond te brengen.' Klasgenoot Tess vult aan: 'Ja, we maken mensen echt blij met ons eten!' Dan giechelen de beide serveersters, om daarna meteen weer in hun rol te komen: 'Wilt u misschien nog iets drinken?'