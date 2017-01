Kringloop weer ouderwets gezellig

DOESBURG – Het was niet gezellig meer, klanten bleven weg en de medewerkers hadden minder te doen. Kortom, het oude concept van kringloopwinkel 2Switch in Doesburg werkte niet en een nieuwe aanpak was nodig. Donderdag werd heringerichte winkel geopend door wethouder Peter Bollen.

De kringloopwinkel in Doesburg werkte volgens een outlet-concept. Filiaalleider Chantal Sironde werd door 2Switch gevraagd om daar verandering in te brengen. “We verkochten veel grote partijen en de winkel was daar ook op ingericht. De grote stelling in het midden trok alle aandacht en de gezelligheid was weg”, legt ze de reden van de verandering uit. “We wilden weer terug naar een ouderwetse kringloopwinkel, waar iedereen lekker kan snuffelen

Deze nieuwe, maar eigenlijk oude vertrouwde, aanpak maakt het werk voor de medewerkers van 2Switch Doesburg weer een stuk leuker. Sironde: “We hebben weer meer te doen. Alle goederen die worden binnengebracht, worden gesorteerd, gecontroleerd, schoongemaakt, geprijsd en geëtaleerd. Als je in bulk iets verkoopt, gaat het na controle in een doos, op een pallet en wordt het verkocht. Het verdient wel leuk, maar daar is het ons natuurlijk niet om te doen. We drijven handel om de winkel rendabel te maken, maar we zijn er natuurlijk vooral voor onze medewerkers.”

Bij 2Switch in Doesburg werken 21 mensen, bijna allemaal met een afstand tot de arbeidsmarkt. Directeur Onno in ’t Veld legt uit dat mensen via gemeentelijke trajecten werkervaring op kunnen doen, zodat ze door kunnen stromen naar een reguliere baan. “We hebben heel diverse mensen in dienst, afkomstig uit de sociale werkvoorziening, verslavingszorg, reclassering. Voor hen willen we het werk uitdagend maken, zodat zij kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen.”

2Switch Doesburg is met de nieuwe inrichting weer een èchte kringloop, zeggen In ’t Veld en Sironde beiden trots. “Het is weer gezellig, we hebben ons aanbod weer mooi gepresenteerd in verschillende delen van de winkel. De winkel is weer makkelijk toegankelijk voor iedereen die het nodig heeft, maar ook voor mensen die van bijzondere spulletjes houden.” Achterin de zaak is een elektro-balie ingericht, waar klanten elektrische apparatuur kunnen testen. Sironde: “Dat doen we natuurlijk sowieso, maar we merken dat mensen zelf even willen zien of die ene lamp ècht werkt. Dat kan nu.”

Foto: Wethouder Peter Bollen opent de vernieuwde winkel van 2Switch aan de Leigraafseweg, samen met filiaalhoudster Chantal Sironde en directeur Onno In ’t Veld