Eerste lammetjes Loenense kudde

LOENEN – Op vrijdag 27 januari zijn de eerste lammetjes geboren bij de kudde Veluwse heideschapen op de Loenermark in Loenen. Het is een tweeling: een ram en een ooi. Geldersch Landschap & Kasteelen laat op Facebook en Instagram mensen komend weekend naamsuggesties doen voor de lammetjes.

Komende maand verwacht schaapherder Arjen Daalhuisen rond de 150 lammetjes. Op zondag 12 maart zijn ze allemaal te bewonderen tijdens de jaarlijkse lammetjesdag. Tot de geboorte van het laatste lam is de schaapsweide tijdelijk afgesloten.

Meer informatie over Lammetjesdag staat op www.glk.nl/evenementen.