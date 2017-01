Sparrenhof bedankt Spar met hotelbon

DIEREN - De bewoners van de Sparrenhof in Dieren zetten Martin en Miranda van Spar Dieren Noord-Oost onlangs in het zonnetje. De Sparrenhof bedankten de eigenaren van de buurtwinkel voor hun betrokkenheid bij de wijk en de sponsoring van verschillende evenementen in de Sparrenhof de afgelopen jaren. Martin en Miranda zetten zich zeven dagen in de week met ziel en zaligheid in om de buurtsuper te laten draaien. Om er ook een keer tussenuit te kunnen, hebben de Sparrenhofbewoners een hotelbon aangeboden aan de Spar-eigenaren.