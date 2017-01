Nieuwe expositie te zien bij Gallery Aaldering

BRUMMEN - Gallery Aaldering in Brummen is een totaal beleving voor autoliefhebbers. Naast de vele auto’s, verdeeld over drie verdiepingen, exposeren door het hele pand kunstenaars en fotografen met hun werk. Op dit moment is de expositie De connectie tussen ijzeren paarden en menselijke ziel door Azat Malikov te zien bij Gallery Aaldering.

Van jongs af aan was kunstenaar Azat Malikov geboeid door de techniek van: speelgoed, fietsen, brommers en auto’s. Al tekenend van de huidige automobiles kwam tekenaar/schilder Malikov vaak schetsend tot futuristische modellen van droomauto’s. Tijdens zijn afstudeeropdracht aan de kunstacademie in Tatarstan maakte hij diverse kunstwerken met als thema mens en auto. Hiermee heeft hij ook zijn visie ontwikkeld omtrent, de connectie tussen rijdende ijzeren paarden en de menselijke ziel. Azat Malikov exposeert tot medio mei bij Gallery Aaldering.

