Bomen Middachterallee worden aangepakt

DE STEEG / ELLECOM – Uit de bomeninspectie 2016 van de Middachterallee tussen De Steeg en Ellecom is gebleken dat een aantal maatregelen nodig is om de karakteristieke laan te behouden. Eén daarvan is dat er in 29 beuken een kroonverankering aangebracht moet worden. Dit is voor de veiligheid. Kroonverankering moet voorkomen dat zware gesteltakken uitbreken. Dit zijn takken die om de harttak staan en de vorm van de boom bepalen. Deze bomen zijn op dit moment te herkennen aan een rood-wit lint.



Daarnaast moet er om de paar jaar gesnoeid worden, zo ook nu in 2017. Op maandag 30 januari start aannemersbedrijf Kinkels met het snoeien van alle bomen in de Middachterallee. Hiervoor wordt aan één kant van de weg het fietspad afgesloten en worden de fietsers omgeleid naar het fietspad aan de andere kant van de weg. Verkeersregelaars begeleiden dit.

Het is bekend dat in een dergelijke laan individuele bomen soms gekapt moeten worden. Dat is ook nu het geval. Van de 1200 Beuken blijken er zes verspreid over de laan dusdanig slecht dat hiervoor binnenkort een omgevingsvergunning aangevraagd moet worden. Deze beuken zijn te herkennen aan een roze stip.