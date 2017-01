De Jongh wint Kunst van de Ontmoeting

DE STEEG - Van 15 december tot en met 25 januari konden bezoekers en medewerkers genieten van de expositie ‘de Kunst van de ontmoeting’. Zij konden middels een stembiljet aangeven welk kunstwerk zij het meest konden waarderen. Medewerker Martin de Jong won de wedstrijd en kreeg donderdag, uit handen van wethouder Constans Pos, een mooie bos bloemen en een VVV-bon uitgereikt. De Jongh toonde foto’s van de aankomst van de MH17-slachtoffers en van de brand op de Hoge Veluwe. “Ik ben blij dat mijn collega’s mijn foto’s die ik maakt mooi vinden”, aldus een verraste De Jongh.

Al jaren houdt Riqq op de omloop van het gemeentehuis in De Steeg wisselende exposities van kunstenaars uit de gemeente Rheden. Met de expositie ‘De kunst van de ontmoeting’ werd een oude traditie voortgezet. Dat medewerkers van de gemeente Rheden hun werken tentoonstellen, gebeurde nu voor de vijfde maal. De laatste keer dat zo’n expositie plaatsvond, is alweer acht jaar geleden.

De naam van de tentoonstelling kwam voort uit de wens om de mens achter de ambtenaar te leren kennen. Een mooie manier om dat voor elkaar te krijgen, was door te laten zien wat iemand in zijn vrije tijd doet, dit werk tentoon te stellen en elkaar bij die kunst te ontmoeten. Ook voor inwoners was het interessant om een beeld te krijgen van de mens achter de ambtenaar.

Medewerkers werden opgeroepen om hun kunst tentoon te stellen. De werken zijn zeer divers en afkomstig van 22 medewerkers afkomstig uit de gehele organisatie. Onder andere schilderijen, tekeningen, foto’s, sieraden en accessoires waren te bekijken. – Foto Lotte Bienias.