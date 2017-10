AAnmelden voor Groot Brummens Dictee 2017

BRUMMEN - Het landelijke Groot Dictee der Nederlandse Taal is niet meer. Maar daar laten ze zich in Brummen niet door hinderen. Het is bijna tijd voor de achttiende editie van het Groot Brummens Dictee, dit jaar op vrijdag 10 november om 20.00 uur, in de Kruiskerk aan de Dr Gunningstraat 27 in Eerbeek.

Het wordt dit keer voorgelezen door een oude bekende, voormalig lid van de werkgroep Taalmarkt Ronald Heins. Hij was tot een paar jaar terug dominee van de Kruiskerk en preekt tegenwoordig in Zutphen. Vorig jaar schreef Sander Grootendorst een mooi maar moeilijk dictee. Dit jaar zal het dictee gaan over de Brummense canon. Zou het lastiger of gemakkelijker zijn dan vorig jaar?

De werkgroep Taalmarkt van de Culturele Stichting Brummen nodigt belangstellenden van harte uit om in de Kruiskerk de pen op te nemen. U kunt zich individueel of als team van drie personen inschrijven door een mail te sturen naar taalmarkt@brummencultuur.nl of u kunt zich telefonisch aanmelden bij Hannie Elfrink (06-47690575) of Marguerite Tuijn (06-25464982). Deelnemers moeten in de gemeente Brummen wonen of werken, of ze moeten sociaal sterk aan Brummen verbonden zijn, dit om "beroepsdicteeschrijvers" te weren. Ook is er grote behoefte aan juryleden, die willen helpen bij het nakijken van de dictees. Dus geef u (ook) daarvoor op!

Sponsors van het Groot Brummens Dictee zijn dit jaar Stichting De Geiten Pers, boekhandel Hendriks Eerbeek en de Pelikaan Eerbeek. Zij zorgen voor aantrekkelijke prijzen voor de winnaars van het dictee.