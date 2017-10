Verbeke betoverde in Brummen

BRUMMEN - Het was een muisstil publiek wat onlangs in de Brummense bibliotheek zat te luisteren naar Annelies Verbeke. De Vlaamse schrijver las onder andere een verhaal voor uit haar nieuwe bundel Halleluja. Zij verzorgde de eerste lezing in het nieuwe seizoen van De Boekensteun.

Verbeke lichtte eerst de achtergronden toe bij haar roman Dertig dagen (2015). Voor dit boek, dat in de afgelegen Vlaamse streek de Westhoek speelt, heeft ze op locatie meegelopen met de Médicins du Monde. Deze organisatie verleent daar medische zorg aan vluchtelingen in kampen. Daar maakte de schrijver mee hoe boeren uit de omgeving een kamp barricadeerden, zodat het voor artsen nauwelijks mogelijk was, toegang te krijgen. “Schokkend dat men je haat, omdat je helpt,” verzuchtte ze. In haar roman heeft ze deze impressies op indrukwekkende manier verwerkt.

Een pikant detail daarbij was dat de omgeving van Brummen haar erg deed denken aan diezelfde Westhoek, de streek waar, volgens Niña Weijers in haar recensie van Dertig dagen, het zelfmoordpercentage hoog is, de bebouwing een kakofonie [en] waar de inwoners stug en xenofobisch zijn.