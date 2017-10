Veluws wild eten tijdens Walking diner bij De Korenmolen

EERBEEK - Het wildseizoen is geopend en dat is zeker te proeven bij Restaurant Grand Café De Korenmolen in Eerbeek. Sinds vorige week staan er diverse wildgerechten op het nieuwe menu. Bedrijfsleider Bart Tabor benadrukt dat het wild dat op de kaart staat, uitsluitend van de Veluwe afkomstig is. “Dat is lang niet overal zo, maar wij kiezen er bewust voor. Het is mooi biologisch vlees van de Veluwe”.

Voor de echte wildliefhebber houdt De Korenmolen zondag 12 november vanaf 16.00 uur een Wildavond Walking diner met DJ Charly Canela. Ook hier wordt uitsluitend Veluws wild geserveerd. Gasten krijgen deze middag en avond een acht-gangen wildmenu geserveerd, inclusief welkomstdrankje voor 52,50 euro per persoon. Tabor: “We willen gasten de gelegenheid bieden diverse soorten wild te proeven. Ook is het mogelijk bij de gerechten kleine glaasjes bijpassende wijn te bestellen, of een bockbiertje van de tap”.

Walking diner bij De Korenmolen is geen standaard wildavond met een lopend buffet. Alle gerechten worden aan tafel uitgeserveerd en DJ Charly Canela zorgt voor lekkere lounge-muziek.

Speciaal voor deze gelegenheid komt slager Gert Jan van der Horst van slagerij Van der Horst naar De Korenmolen om uitleg te geven over het wild. Tabor: “Buiten op het terras beent Gert Jan samen met een kok hertenboutjes uit om vervolgens met de Green-Egg te bereiden. En er hangt een wild zwijn aan het spit. De rest van het menu blijft nog een verrassing”. Wie graag naar de lounge wildavond wil komen, wordt gevraagd vooraf te reserveren. Dat kan via tel. 0313 - 651331 of e-mail. info@dekorenmolen.com.

De wildavond vindt plaats in de zaal van De Korenmolen. Deze zaal is tweeënhalf jaar geleden grondig verbouwd en in een moderne jas gestoken. Binnenkort wordt ook de biljartzaal omgetoverd in dezelfde sfeer als de zaal. Zo wordt het één mooi geheel. De nieuwe zaal is in december klaar en biedt plek voor een gezelschap van veertig personen. De biljartsport stopt dan in De Korenmolen.

www.dekorenmolen.com

Kanaalweg 3 Eerbeek