Aandacht voor veiligheid op E-bike en scootmobiel

RHEDEN / DIEREN - COSBO Rheden-Rozendaal en VVN Rheden hebben de handen ineengeslagen en houden in oktober een fietsinformatiedag voor actieve oudere fietsers en een tweedaagse cursus voor scootmobielgebruikers. Doel is om de verkeersveiligheid onder deze doelgroep te vergroten.

De gemeente Rheden ondersteunt dit initiatief van harte. “Verkeersveiligheid is één van de pijlers van onze gemeente”, vertelt Ina Hooghordel van de gemeente Rheden. “Educatie en voorlichting zijn daar belangrijke onderdelen van. Het is heel belangrijk dat weggebruikers hun eigen rol in het verkeer kennen”. Alle inwoners tussen de 69 en 72 jaar zijn uitgenodigd voor de fietsinformatiedag op 5 oktober van 09.00 tot 15.30 uur in de Hangmat in Rheden.

Het aantal verkeersongevallen onder ouderen op de elektrische fiets, soms met dodelijke afloop, neemt toe. “Mensen overschatten zichzelf vaak”, legt Hooghordel uit. “Een E-bike is heel anders dan een gewone fiets. Er gebeuren regelmatig eenzijdige ongevallen. Een fietshelm zou hersenletsel na een eenzijdig ongeval kunnen beperken. Ik vind dat iedereen die op de fietst stapt een helm zou moeten dragen. Dat begint al bij peuters.” Maar er kan veel meer gedaan worden aan verkeersveiligheid. “Daarom is het van belang dat ouderen bewust worden van hun eigen rol in het verkeer. Tijdens de dag op 5 oktober zijn er onder andere ergotherapeuten en fietsenmakers aanwezig die de fiets op de juiste manier af kunnen stellen”.

Na een stukje theorie met verkeersregels en handige tips wordt een fietsparcours afgelegd met hindernissen. Terug in de Hangmat worden de lastige situaties besproken, samen met wethouder Ronald Haverkamp. Ook kunnen aanwezigen hun oren en ogen laten testen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via fietsersbond.nl of via tel. 030 - 2918171.

De scootmobielcursus vindt plaats op dinsdag 10 en donderdag 12 oktober, beide dagen van 09.00 tot 12.30 uur in Theothorne in Dieren. Hooghordel: “Veel mensen die een scootmobiel hebben, gebruiken hem te weinig. Wij willen graag dat de scootmobiel beter en meer gebruikt gaat worden omdat het voor veel mensen vrijheid geeft om mobiel te blijven”. Naast een stukje theorie en het juist afstellen van de scootmobiel krijgen de deelnemers de opdracht om een boodschap te doen in de winkel met de scootmobiel. Uiteraard worden zij hierbij begeleid. Opgeven voor de cursus kan bij Monique Driessen via rhedenrozendaal@vvnregio.nl of via tel. 026 - 8483701. Bij geen gehoor kan men contact opnemen met Henk Derks via tel. 026 - 4952367. Geef hierbij achternaam en voorletters op, evenals adres, postcode, woonplaats, geboortedatum en telefoonnummer.