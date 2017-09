Start aanmelding Eerste Heilige Communie Liemerse parochies

REGIO - Binnenkort starten de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie in de Liemerse parochies Heilige Vier Evangelisten en Sint Willibrordus. Deze twee parochies omvatten de geloofsgemeenschappen Babberich, Doesburg-Angerlo, Duiven, Giesbeek-Lathum, Groessen, Herwen& Aerdt, Lobith&Tolkamer, Loo, Oud-Zevenaar, Pannerden , Spijk, Westervoort en Zevenaar. Alle kinderen die in het schoolseizoen 2017-2018 in groep vier zitten, kunnen zich voor dit Communie-feest opgeven. Hiertoe zijn begin september op bassischolen de uitnodigingsbrieven verspreid voor aanmelding. Net als voorgaande jaren zijn er dit seizoen drie vieringen, verspreid over drie clusters. Zondag 24 juni 2018 is het de beurt aan Doesburg-Angerlo, Giesbeek-Lathum, Oud-Zevenaar en Zevenaar. Wie geen uitnodigingsbrief heeft ontvangen, kan zich wenden tot het Centraal Secretariaat in Zevenaar aan de Kerkstraat 2 Zevenaar, via e-mail: secretariaat@rkliemers.nl of via tel. 0316 - 523468. Na aanmelding ontvangen zij een bevestiging, en tevens een uitnodiging voor de ouderavond waar belangrijke informatie wordt gegeven omtrent de voorbereidingen op de Eerste Heilige Communie van hun kind(eren). Aanmelding is mogelijk tot uiterlijk 14 oktober.