Carl Scholten nieuwe prins C.V. de Narrenkap

VELP - Op zondag 24 september heeft de wijze senaat van Velpse Carnavalsvereniging de Narrenkap wederom een prins gekozen. Carl Scholten gaat het komende seizoen voorop bij de Narrenkap.

Elf jaar geleden, in seizoen 2006-2007 was Carl ook al prins der Narrenkap, toen niet helemaal volgens plan. Nu, precies elf jaar later wil Carl er samen met zijn vrouw Marieke weer voor gaan. En de kinderen krijgen ook een rol. Zoon Pim wordt komend jaar jeugdprins en dochter Noë wordt jeugdprinses. Als gezin trekken zij de kar in het komende seizoen.

Het adjudantenpaar van Carl wordt nog even geheim gehouden tot de openingszitting op 4 november.

