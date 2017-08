Spitsuur op de Posbank

RHEDEN – De paars bloeiende heidevelden van de Posbank trekken niet alleen bij het ochtendgloren veel bezoekers. Al een paar weken is het een komen en gaan van bezoekers uit het hele land. Van Zeeland tot Groningen komen natuurliefhebbers genieten van het moois dat ons gebied op dit moment te bieden heeft. Zeker met het lekkere weer van de afgelopen week maakt menigeen een mooie wandeling door het gebied. Wie niet meer zo goed ter been is, of liever vanuit de luie stoel geniet van de omgeving, maakt een stop bij Paviljoen de Posbank voor een drankje of ijsje, onderwijl genieten van het prachtige uitzicht. Veel bezoekers van elders dus, maar ook inwoners van de regio realiseren zich weer eens hoe mooi hun ‘achtertuin’ is – foto: Martin de Jongh