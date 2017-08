Start nieuwe Studiekring in Dieren

DIEREN – De belangstelling om te gaan deelnemen aan een Studiekring blijkt onder vijftigplussers enorm groot. Geestelijk actief blijven, samen nieuwe dingen ontdekken en je verdiepen in anderen past in de tijdgeest en de boodschap van Eric Scherder, de bekende neuropsycholoog van de Vrije Universiteit van Amsterdam, om je geest fit en gezond te houden. In de nieuw te vormen Studiekring in Dieren zijn nog enkele plaatsen vrij voor nieuwe leden.

Een studiekring is een succesvolle combinatie van ontmoeten, ervaringen delen en iets nieuws ontdekken. “Het houdt het hoofd jong en bevredigt de nieuwsgierigheid”, aldus één van de deelnemers. “Bij een studiekring blijft je geest actief.” Deelnemers komen eens in de week of eens per veertien dagen bij elkaar om maatschappelijke ontwikkelingen, ideeën en meningen met elkaar te delen. Zo ontdekken ze samen nieuwe dingen, verdiepen zij zich in elkaar en in de onderwerpen die worden aangedragen, en wisselen ze kennis met elkaar uit.

Mensen die belangstelling hebben om aan te sluiten bij de Studiekring Dieren, of in een andere plaats, kunnen contact opnemen met Nienke Oldenhuis, lees/mediacoach volwassenen van de Bibliotheek Veluwezoom, via tel. 06 - 44294185 of e-mail. nienke.oldenhuis@bibliotheekveluwezoom.nl.

www.bibliotheekveluwezoom.nl/studiekringen

www.studiekringen50plus.nl