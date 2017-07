Eten en koken met de volkstuinvereniging

DOESBURG - Om kennis en ervaring uit te wisselen houdt de volkstuinvereniging uit Doesburg regelmatig avonden over groenten en de verwerking daarvan.

De eerste avond vond onlangs plaats in de keuken van het hernieuwd geopende restaurant bij wooncentrum Grotenhuys, voorheen IJsselzicht, met als onderwerp courgettes. Er was courgettecake en -soep bij ontvangst. Daarna gingen de deelnemers zelf aan de slag met courgettespaghetti, groenteloempia’s en nog een soep. De hele avond werd er gesneden, gesmoord, gebakken en gekookt. En er werd natuurlijk gepraat over groente en wat je er allemaal mee kunt. Maar bovenal werd er geproefd van alle lekkere verse hapjes. Ver na 23.00 uur gingen de deelnemers met veel nieuwe kennis en een volle maag naar huis.

De volgende avond vindt plaats op donderdag 14 september vanaf 19.00 uur. Dan is chutneys het onderwerp. Geïnteresseerden zijn welkom om mee te proeven en mee te doen. Vooraf aanmelden is prettig en kan via e-mail. micheltine@hetnet.nl of info@vollkstuindoesburg.nl. Deelname is gratis.