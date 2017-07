Marc Overeem Nederlands kampioen senioren in Dieren

DIEREN – In het Nederlands Kampioenschap schaken voor senioren (50+) en veteranen (60+) in Grand Café Theothorne te Dieren is Marc Overeem vrijdag algeheel kampioen geworden. In zeven ronden verloor de Amsterdammer geen enkele partij.

Hij maakte eenmaal minder vaak remise dan zijn naaste concurrent, Henk Schouten, en eindigde op 5½ punt.

Ad van den Berg werd in dezelfde groep, die uit 18 deelnemers bestond, kampioen van de veteranen met 4½ punt. Guust Homs uit Arnhem eindigde op 4 punt, Dirk Hoogland uit Huissen op 3½ punt.