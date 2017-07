Kerkuilen op de Groote Modderkolk hebben het moeilijk

LOENEN – Met succes broeden de kerkuilen in de potstal van De Groote Modderkolk in Loenen. Antoon Klomp, die het beheer heeft over de stal met brandrode runderen, heeft in de nok van de stal een nestkast aangebracht. De kerkuiltjes hebben al snel deze plek weten te vinden en brengen al enkele jaren de jongen groot.

Ook dit jaar werd er gebroed. Het was even drama toen de eerste jonge kerkuil werd gevangen in de potstal. Hij was wat slapjes en mogelijk ondervoed. Besloten werd, in overleg met de kerkuilen werkgroep Loenen, om het beestje naar de kerkuilenopvang te brengen. Een paar dagen later besloot een jonge ondervoede kerkuil, na alle inspanning en zijn stress, het op te geven.

Een kerkuil eet zo’n 3 tot 4 muizen per nacht, als het aantal te groot is dan de ouders aankunnen, wordt één of enkele uilen niet meer gevoed. Door de knagende honger gaan ze uiteindelijk zelf op onderzoek uit en verlaten ze het nest/kast. Hierdoor hebben de ouders minder monden te voeden.

De eerste kerkuil maakt het goed en eet en vliegt in de opvang. Nadat hij weer vliegklaar is, wordt hij weer teruggebracht en op de Groote Modderkolk losgelaten.

De reden kan ondervoeding zijn. De tweede kerkuil is voor onderzoek aangeboden aan de Universiteit van Utrecht. Deze kerkuil was duidelijk ondervoed, 205 gram. Zij proberen te achterhalen wat de oorzaak is. Vermoeden is dat de droge warme periode mogelijk één van de oorzaken is. Slechte conditie van de muizen of de warmte in de kast.

Het advies van de kerkuilenwerkgroep is om kerkuilen niet terug te zetten. Dit gaat ten koste van de algehele gezondheid van het paartje kerkuilen met jongen. Er zijn gewoon meerdere monden te voeden. Alle overgebleven kerkuilen waren aan het gewicht. Na gewogen en gemeten te zijn, zijn ze geringd zodat de beheerders in de toekomst wellicht komen te weten hoe het met hun gaat.