Jeugdraad in debat over hulp aan kinderen minima

BRUMMEN – Een eenmalige jeugdraad van de gemeente Brummen gaat op 28 juni in gesprek over de hulp aan kinderen die opgroeien in een gezin met weinig inkomen. Jongeren in de leeftijd van twaalf tot achttien jaar mogen tijdens deze vergadering zelf vertellen wat zij belangrijk vinden, maar krijgen deze dag ook een kijkje achter de schermen van de gemeenteraad.

Wethouder Jolanda Pierik is binnen de gemeente Brummen verantwoordelijk voor armoedebestrijding. De gemeente Brummen heeft vanaf dit jaar extra geld van het Rijk ontvangen om kinderen in gezinnen met weinig inkomen te ondersteunen. Pierik: “We willen dit geld graag zo gebruiken dat het ook echt ten goede komt aan de ontwikkeling van deze kinderen. En we willen van kinderen zelf horen wat zij daarin belangrijk vinden.”

Een deel van het geld wordt dit jaar besteed aan twee initiatieven uit de gemeente Brummen zelf. Stichting Kinderkledingbeurs en CJW Zomerkamp benaderden de gemeentes omdat zij graag iets extra’s wilden doen voor deze kinderen. Het gemeentebestuur is samen met hen een pilot gestart. Er wordt een kinderkledingbon verstrekt en 25 kinderen uit minima-gezinnen mogen deze zomer meedoen aan het CJW zomerkamp. Daarnaast biedt de gemeente jongeren sinds jaar en dag al de mogelijkheid lid te worden van een sportvereniging en kunnen kinderen een zwemdiploma behalen.

Maar Jolanda Pierik vindt het belangrijk dat bij de keuzes die het gemeentebestuur maakt, ook de stem van kinderen wordt gehoord. “We vragen jongeren te vertellen waar ze zelf behoefte aan hebben. Alle adviezen gebruiken we graag om beter te kunnen bepalen waar we dit extra geld het best aan kunnen uitgeven.”

Tijdens de jeugdraad kunnen jongeren hun ideeën laten horen, maar ook krijgen ze een inkijkje in hoe een gemeente werkt. De deelnemers gaan vergaderen in de raadszaal onder leiding van burgemeester Alex van Hedel. Het programma begint om 18.15 uur en eindigt om 20.00 uur.

www.brummen.nl/jeugdraad