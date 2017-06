Kerk tekent bezwaar aan tegen invalidentoilet

DOESBURG - De Protestantse Gemeente Angerlo-Doesburg, eigenaar van de Martinikerk in Doesburg, heeft bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de gemeente zichzelf heeft verleend om een invalidentoilet te plaatsen vlak voor de kerk op de hoek van de Markt en de Kerkstraat.

Het bezwaar richt zich niet op het toilet als zodanig, maar tegen het feit dat het toilet het zicht wegneemt van het winnende gedicht van de gedichtenwedstrijd dat jaarlijks met instemming van de gemeente tegen de kerkmuur wordt aangebracht. Bovendien vreest het kerkbestuur dat de ruimte achter het toilet uitnodigt tot wildplassen tegen de kerkmuur, wat stank en schade oplevert.

Het kerkbestuur is ervan overtuigd dat er met betrekking tot plaatsing van een invalidentoilet voldoende geschikte alternatieven voorhanden zijn die geen consequenties hebben voor de belangrijke culturele en literaire functie die het gedicht voor de stad vervult.

Het invalidentoilet is een lang gekoesterde wens. Al in 2013 werd door de gemeenteraad een amendement aangenomen met als opdracht aan het college een dergelijke voorziening te realiseren. In de jaren daarvoor waren door de Stichting Gehandicapten Raad Doesburg (SGRD) al ludieke acties gehouden voor het realiseren van een openbaar toilet. Acties die op veel sympathie van de bevolking konden rekenen.

Het toilet dat nu wordt gerealiseerd, is een tijdelijke voorziening van twee jaar, omdat een meer passende en permanente oplossing in de maak lijkt. Gedoeld wordt hier op het voormalige ABN-AMRO gebouw aan de Kerkstraat 13/15 dat al enkele jaren leeg staat. De Bedoeling is om in dat pand een dubbele toiletvoorziening te realiseren, waarvan één speciaal voor invaliden. Ook deze toiletten zullen volautomatisch worden ingericht. Tot op heden kunnen invaliden alleen gebruik maken van het openbare toilet in het stadhuis.