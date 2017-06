Anytime Fitness opent fitnessclub in Dieren

DIEREN - Anytime Fitness opent eind augustus een gloednieuwe fitnessclub aan de Imboslaan 71, naast het Tango tankstation, in Dieren. In de voormalige autoshowroom wordt 700 m2 verbouwd tot een moderne, sfeervolle en gezellige fitnessclub met de modernste apparatuur en fitnessmogelijkheden. Ook worden er diverse groepslessen gegeven.

Clubmanager Josep Wolters en zijn team zijn momenteel druk bezig met alle voorbereidingen om eind augustus de club te kunnen openen voor het publiek. Zo start binnenkort de interne verbouwing met ruimtes voor fitness, groepsfitness, cardiotraining en functionele training.

Fysiotherapie Het Centrum gaat een extra praktijk starten in de fitnessclub met drie behandelruimtes. De praktijk gaat met haar cliënten gebruik maken van de mogelijkheden van de Anytime Fitnessclub. De twee partijen gaan een intensieve samenwerking aan.

Anytime Fitness is een fitnessketen met meer dan 3500 fitnessclubs wereldwijd. Sinds 2011 is Anytime Fitness ook in Nederland actief. Momenteel zijn er in Nederland 60 clubs. De clubs zijn 24 uur per dag en zeven dagen per week toegankelijk, waarbij er op de reguliere tijden ook begeleiding is door ervaren fitnessinstructeurs.

Eenmaal lid van Anytime Fitness heeft men toegang tot alle Anytime Fitnessclubs wereldwijd. De clubs kernmerken zich door het feit dat er in alle gemakken voor de klant wordt voorzien; altijd open, goed bereikbaar, gemakkelijk parkeren, professioneel en gemotiveerd personeel en een gezellige sfeer.

Het hele gebied rondom de fitnessclub wordt momenteel gerevitaliseerd met extra parkeerplaatsen en een nieuwe frisse uitstraling. Zo is de wasstraat onlangs helemaal vernieuwd en komt er de mogelijkheid om sterk vervuilde materialen (zoals bijvoorbeeld paardendekens) in speciaal daarvoor ontwikkelde wasmachines schoon te wassen.

Anytime Fitness start nog voor de vakantie met de verkoop van lidmaatschappen. Zo wordt er afgetrapt met een Knalweekend waarbij er met een aantrekkelijke korting ingeschreven kan worden. Het Knalweekend is op vrijdag 7 juli van 18.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 8 en zondag 9 juli van 10.00 tot 16.00 uur.