Praat mee over omgevingsvisie Buitengebied

GEM. RHEDEN - Het komende jaar werkt de gemeente Rheden samen met inwoners, bedrijven en organisaties aan een visie die daar antwoord geeft op de vraag hoe het buitengebied van de gemeente er in de toekomst uit gaat zien. Dit voorjaar zijn 29 interviews met verschillende organisaties, ondernemers en inwoners gehouden.

Uit deze interviews zijn meer dan 250 onderwerpen opgehaald waar wat aan veranderd moet worden. Het kan bijvoorbeeld gaan over hoe we duurzame energieopwekking kunnen inpassen in het landschap, hoe we recreatie beter kunnen spreiden, hoe we het agrarisch landschap in stand kunnen houden of hoe we de mooie landschappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke kenmerken kunnen versterken. Het zijn allemaal onderwerpen die opgehaald zijn uit de samenleving.

De lijst met vraagstukken is aangevuld met vraagstukken van medewerkers van de

gemeente Rheden, het Waterschap Rijn en IJssel, Rijkswaterstaat, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Provincie Gelderland en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Inmiddels zijn er 351 vraagstukken in beeld en is het moment om te kijken of dit ze allemaal zijn.

Alle vraagstukken staan op de speciale website voor de omgevingsvisie buitengebied: https://rhedensbuitengebied.nl. De komende tijd kunnen inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties hier de vraagstukken bekijken en aanvullen.

De website wordt ook gebruikt om de laatste stand van zaken over de omgevingsvisie te vertellen. En ook om inwoners uit te nodigen mee te doen aan het opstellen van de omgevingsvisie. Mensen die op de hoogte willen blijven, kunnen zich aanmelden op de website.

De uiteindelijke lijst van vraagstukken gebruikt de gemeente voor een gebiedsconferentie in september. Tijdens deze conferentie kan iedereen meepraten over de opgehaalde vraagstukken. In oktober/november bestaat de mogelijkheid om via internet een mening te geven over bepaalde onderwerpen. Ook hieraan kan iedereen in de gemeente meedoen. Daarna stelt de gemeente een concept omgevingsvisie voor het buitengebied op.