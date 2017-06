Redelijk geslaagde dweildag

RHEDEN - Onder redelijke weersomstandigheden en publieke belangstelling werd zondag de negentiende Rhedense Dweildag gehouden op het meester van Leeuwenplein. De temperatuur was goed, maar de lucht te bewolkt en net te vaak een miezerregentje. Net te weinig positieve elementen en te weinig publiek om er een supermiddag van te maken. De zeven deelnemende orkesten hadden er zin in om het publiek te vermaken met gezellige, gevarieerde muziek en enthousiaste uitvoeringen.

Na de opening door voorzitter Anne Bruger en wethouder Ronald Haverkamp ging men van start en de stemming zat er gelijk goed in. Ook de jeugd kon zich deze middag weer uitstekend vermaken in de mini-zweefmolen of op de springkussens. Ook kon men genieten van de leuke geschminkte gezichten. Joy Diekema lakte nagels voor de actie van Tijn. De actie bracht 228 euro op. Deze muzikale middag werd afgesloten met een zinderende finale met alle deelnemende orkesten. De Strijland Publieksprijs werd gewonnen door Muziekmakerij De Vôlle Bloas uit Nijmegen. De organisatie kan terugkijken op een redelijk geslaagde dag en kan aan de slag voor de twintigste editie op 24 juni 2018.