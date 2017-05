DIEREN - Vocaal Ensemble Van ZinGs zoekt leden, met name een goede bas en twee tenoren zijn zeer welkom. Vocaal Ensemble Van ZinGs is een frisse groep zangers en zangeressen tussen de veertig en zestig jaar die (ook) erg houden van klassieke muziek en van samen zingen. Zij repeteren in Dieren, maar de leden komen uit de wijde omtrek. Ieder van de groep heeft zangles (gehad) of ten minste stemvorming. De dirigente is zelf zangeres en zangdocente met een passie voor muziek uit alle tijden. Het Ensemble bestaat sinds september 2015 en heeft afgelopen januari haar eerste concert gegeven. Met veel plezier en met prima resultaat. De repetities zijn op dinsdagavond van 20.15 tot 21.15 uur in Dieren.

Marjolein Berkvens, tel. 026 - 3335972