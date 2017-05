Afsluiting voetbalseizoen Sportclub Brummen

BRUMMEN – Op zaterdag 3 juni sluit Sportclub Brummen het voetbalseizoen af met allerlei activiteiten op sportaccommodatie De Hazenberg. De organisatie zet de vorig jaar nieuw opgezette formule voort en dit betekent dat er zowel voor de senioren als jeugd een minitoernooi wordt gehouden.

Daarnaast is er muziek (DJ) en wordt de inwendige mens ook niet vergeten. Aan het toernooi kan worden deelgenomen door spelers/speelsters vanaf de B-jeugd. Teams van minimaal vier personen kunnen worden aangemeld. Per team mogen maximaal twee niet-leden meedoen.

Bij de jeugd zullen de C- en D-groepen worden gemixt. De E en F spelen een toernooi binnen de eigen leeftijdsklasse. Hiervoor kunnen de spelers zich individueel of via de leider aanmelden. De organisatie zorgt voor de teamindeling. Rondom het sportieve gebeuren is er van alles te doen, zoals het Rad van Fortuin en een luchtkussen. Ook zullen de kampioensteams van het afgelopen jaar worden gehuldigd. Alles vangt om 13.00 uur aan en het zal duren tot ongeveer 20.00 uur. Opgave kan via Harry van Wijk en moet voor 30 mei via e-mail bij: harryvanwijk@hotmail.com.