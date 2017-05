Zestig jaar getrouwd

RHEDEN - Het echtpaar Van Barneveld - Beumer uit Rheden vierde vorige week maandag hun zestigjarig huwelijksjubileum. Burgemeester Petra van Wingerden bracht hen namens het gemeentebestuur een bezoek met een mooie bos bloemen en een boekje over de gemeente Rheden.



De heer Jan Jelle Marten van Barneveld is geboren op 13 december 1932 in Arnhem.

Mevrouw Aaltje Beumer is geboren op 7 september 1935 in Rheden. Ze hebben elkaar ontmoet in 1953 op een dansavond in Velp. Het echtpaar heeft in Arnhem, Rheden, Dieren en Laag-Soeren gewoond en is uitbater geweest van onder andere sportkantine zwembad Rheden en kegelbaan Wegman in Dieren. Het echtpaar heeft drie kinderen, vier kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. - Foto Wencel Maresch.